Fisco: Salvini, \'pace fiscale\' per cartelle sotto 100mila euro

ROMA, 14 GENNAIO - "E' 15 anni che l'Europa ci chiede sacrifici e tagliare tutto il tagliabile per il bene dei nostro figli. Il risultato di questi 15 anni e' che il debito pubblico e' aumentato di quasi mille miliardi di euro. E quello che e' stato tagliato e' il risparmio degli italiani. Bisogna rimettere soldi in tasca agli italiani".

Lo ha detto il segretario della Lega, matteo Salvini, a Mezz'ora in piu', su Rai 3. "Perche' se mandi una persona in pensione a 60 anni, questa persona pende e al posto suo viene assunto un ragazzo di vent'anni. Coi sacrifici siamo tornati in dietro, non siamo andati avanti", ha aggiunto Salvini che si e' detto contrario a un condono: "Il condono usa e getta no.Io propongo una pace fiscale. milioni di italiani sono ostaggio di Equitalia e non pagheranno mai quelle cartelle. Sotto i centomila euro di cartella, spesso, sono artigiani: io ti chiedo il 15 per cento e tu puoi tornare a lavorare. Abbassare le tasse a una tassa unica che permetta a chi oggi non paga di pagare e a chi paga di magare meno.