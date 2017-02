Fiumicino, arrestati dodici narcotrafficanti con oltre trentadue chili di eroina

FIUMICINO, 4 FEBBRAIO- Sono stati arrestati dodici narcotrafficanti e sequestrati oltre trentadue chili di eroina all’aeroporto di Fiumicino.

Operazione ‘Opium’ conclusasi con successo, ad opera di diversi interventi della Finanza del comando provinciale di Roma, in collaborazione con L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Da diverso tempo i finanzieri vagliavano la lista dei passeggeri provenienti dal continente asiatico e africano e, insieme alle unità cinofile antidroga, è stata messa a punto un’efficiente barriera per contrastare il mercato della droga.



Come fanno sapere le autorità, i narcotrafficanti avevano usato svariati metodi per il trasporto degli stupefacenti: un passeggero nigeriano aveva ingerito novantadue ovuli, per un quantitativo di circa un chilo e mezzo di eroina, una parrucchiera ivoriana aveva nascosto nel liquido di shampoo e bagno schiuma un chilo di oppiacei, mentre una casalinga aveva messo due chili di droga nelle confezioni del thè, infine un altro narcotraficante sarebbe ricorso al classico stratagemma della valigia a doppiofondo.



L’ingente somma di droga, si calcola circa mezzo milione di dosi, avrebbe garantito guadagni di oltre cinque milioni di euro, come informano le autorità del caso.



(foto da Corriere Adriatico)

Eleonora Ranelli