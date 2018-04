Flag football: i risultati di coppa Italia e del campionato U13, Dominio Seamen e Panthers nei Bowl U13 disputati sabato. Nel primo turno di Coppa Italia Senior, Raiders a bottino pieno ma manifestazione sospesa prima del termine per un doppio infortunio.

Si è lavorato parecchio anche sui campi di flag football nel weekend, con la Week 2 del Campionato Under 13 e il primo Bowl della Coppa Italia Open dedicata alla categoria Senior. E se i più piccoli erano divisi in due sedi, tra Vedano Olona (VA), dove domenica si è tenuto anche il raduno delle Nazionali U15 maschile e femminile, e Forlì, i Senior sono scesi in campo a Bologna. In tutti e tre i casi, lo spettacolo non è certo mancato, con incontri molto combattuti su quasi tutti i campi. A Vedano, dominio dei piccoli Seamen, che devono faticare non poco per battere sia i Blue Storms (apparsi letteralmente trasformati dopo il bowl di esordio) che gli Skorpions.



La classifica finale di questo bowl vede i marinai al primo posto, seguiti da Blue Storms e Skorpions. A Forlì la spuntano i Panthers, che si sbarazzano prima delle Aquile e poi dei Titans Broncos, Titans capaci di travolgere invece i Vipers in un doppio incontro dove hanno segnato la bellezza di 127 punti! Dietro alle pantere di Parma, quindi, proprio i Titans, poi Aquile e Vipers.

Venendo alla Coppa Italia, da segnalare la sospensione forzata del bowl alle 15.05 per allontanamento dell’ambulanza dovuto all’infortunio di due giocatori che, in via precauzionale, sono stati portati in ospedale per un controllo. Fino a quell’ora, tuttavia, si è svolto tutto regolarmente e la classifica parziale ci consegna i Raiders a punteggio pieno (3/0), seguiti da Refoli e Arona 65ers (2/1), Minotaurs e Thunders (1-1) e Vikings, Bufali e Hunters (0-2)

Nell’augurare un pronto recupero ai due giocatori infortunati, vi presentiamo il quadro ufficiale dei risultati:

COPPA ITALIA FLAG SENIOR - OPEN

Warriors Bologna vs Vikings Cavallermaggiore 27-6

Raiders Roma vs Minotaurs Torino 26-7

Warriors Bologna vs Bufali Latina 38-15

Refoli Trieste vs Hunters Roma 24-12

65ers Arona vs Thunders Trento 24-14

65ers Arona vs Minotaurs Torino 13-26

Hunters Roma vs Raiders Roma 0-34

Refoli Trieste vs Vikings Cavallermaggiore 33-13

Warriors Bologna vs Raiders Roma 19-23

65ers Arona vs Refoli Trieste 24-14 interrotta a 12.50 del secondo tempo, risultato omologato

Bufali Latina vs Thunders Trento 13-27 interrotta a 18.20 del secondo tempo, risultato omologato

Warriors Bologna vs Thunders Trento Da recuperare

Bufali Latina vs Minotaurs Torino Da recuperare

Hunters Roma vs Vikings Cavallermaggiore Da recuperare

CAMPIONATO U13

Skorpions Varese vs Blue Storms Busto Arsizio 19-25

Skorpions Varese vs Seamen Milano 6-20

Blue Storms Busto Arsizio vs Seamen Milano 33-39

Titans Broncos vs Vipers Modena 61-0

Aquile Ferrara vs Panthers Parma 12-39

Vipers Modena vs Aquile Ferrara 14-24

Titans Broncos vs Panthers Parma 12-25

Vipers Modena vs Titans Broncos 0-66

Foto credits: Lorenzo Dalcò