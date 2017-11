Acqua Catanzaro: Rottura Condotta Magisano-Alli, disagi In varie zona della Citta\'

CATANZARO, 24 NOVEMBRE - A causa di una rottura evidenziatasi sulla condotta adduttrice Magisano-Alli, di competenza Sorical, è stata interrotta l’erogazione del servizio idrico nei quartieri Siano, Cava, Santo Janni, Stadio, San Leonardo, nell’area compresa fra via Rossi e via Indipendenza, via Lucrezia della Valle, Gagliano, Mater Domini e viale De Filippis. Possibili disagi anche a Barone, Casciolino e Bellino.

Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili, specificando che i tecnici Sorical stanno lavorando alla riparazione del guasto già da qualche ora e che la normalizzazione dell’erogazione idropotabile potrebbe avvenire nella tarda serata di oggi, venerdì 24 novembre.