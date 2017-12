Flop di prevendite, Benevento - Chievo verso il nuovo record negativo di presenze sugli spalti

BENEVENTO, 29 DICEMBRE 2017 - Sembra essere svanito l'entusiasmo dei tifosi del Benevento, che avevano accompagnato, con cuore e ironia, l'esordio della loro squadra in serie A.

Al "Ciro Vigorito", nella partita di domani contro il Chievo, si potrebbe stabilire un nuovo record negativo di spettatori. Le prevendite vanno a rilento: sono poco più di mille i tagliandi staccati. Il record negatvio è stato registrato solanto due domeniche fa contro la Spal, con meno di diecimila presenze.

L'allenatore, Roberto De Zerbi, dopo la sfortunata partita contro il Genoa, dovrà fare a meno di Danilo Cataldi, che non si è allenato nelle ultime due sedute. Probabile l'inserimento dall'inizio di Viola, che potrebbe giocare la sua ultima gara in Serie A prima di ritornare in serie B. Su di lui ci sarebbero sia il Novara che lo Spezia.

Probabile anche lo schieramento in difesa di Venuti, che potrebbe prendere il posto di Letizia. Quest'ultimo rientrerà nella gara dell'Epifania contro la Sampdoria.

Confermato capitan Lucioni, in coppia con Djimsiti. In attacco, tornerà in panchina il rumeno Puscas, al centro di rumors che lo vorrebbero vicino al Bari. Punta centrale Armenteros, supportato da Ciciretti e D'Alessandro.

Intanto arrivano i primi rinforzi: giovedì mattina si è aggregato alla squadra il neo acquisto Jean Claude Billong, difensore centrale franco-camerunense prelevato per 2,5 milioni di euro dagli sloveni del Maribor. Billong potrà esordire in maglia giallorossa solo il 6 gennaio, nel match interno contro la Sampdoria.

Daniele Basili

immagine da irpinianews.it