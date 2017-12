Floriano Noto, Money Gate: "Non avevo dubbi che la grande paura sarebbe passata senza colpo ferire"

Proscioglimento Catanzaro per il presunto tentato illecito con lAvellino del 2013 / il presidente Noto ha comunicato la sentenza al sindaco Abramo

CATANZARO 19 DICEMBRE - Subito dopo la sentenza con la quale il Tribunale federale nazionale ha prosciolto tutti i deferiti per il presunto tentato illecito di Catanzaro-Avellino del 2013, il presidente Floriano Noto ha contattato il sindaco Sergio Abramo per comunicargli l’importante risultato ottenuto dal club.

“Non avevo dubbi che la grande paura sarebbe passata senza colpo ferire”, ha detto Abramo a Noto, “credo di parlare a nome di tutti i cittadini e tifosi giallorossi che in questo momento stanno vivendo un momento di gioia assoluta alla lettura del dispositivo con cui il TFN ha prosciolto tutti i soggetti coinvolti dall’accusa, rivelatasi infondata, mossa dalla Procura federale”.

Il sindaco ha poi aggiunto: “A Floriano Noto ho ribadito la mia soddisfazione per la sentenza di proscioglimento, chiedendogli di ringraziare i legali, Sabrina Rondinelli, Nicola Cantafora e Giancarlo Pittelli, che hanno magistralmente difeso il nostro club in sede dibattimentale. Questo proscioglimento sono sicuro che aiuterà ancora di più la nuova gestione giallorossa, che ha già fatto vedere di essere capace di riportare il Catanzaro nei palcoscenici che merita per storia, blasone e importanza della piazza”.