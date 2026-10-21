Floridia, bilancio positivo per “Libri in piazza”: due giorni tra libri, laboratori e partecipazione

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Nove incontri con autrici e autori, otto laboratori e, ancora, workshop inseriti in un ampio programma che ha spaziato dalla lettura al cinema, dall’arte al teatro. Si chiude con un bilancio positivo “Libri in Piazza”, la manifestazione che nel fine settimana, a Floridia, ha animato Piazza del Popolo, gli spazi del Comune e un locale cittadino, coinvolgendo diverse fasce d’età, per un’edizione – la nona – all’insegna dell’inclusione, della cultura, della creatività e della partecipazione, soprattutto giovanile.

Organizzata dall’associazione culturale Focus, presieduta da Stefania Germenia, direttrice artistica del festival, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco di Floridia e dell’ETS Padre Pio, la manifestazione, per due giorni, ha fatto del centro cittadino un luogo di incontro tra generazioni, proponendo un programma intenso e articolato e che ha visto anche la partecipazione di librerie e case editrici. Con un ruolo importante affidato, inoltre, ai giovani studenti che hanno affiancato volontariamente lo staff di Focus, partecipando all’organizzazione dell’evento e sperimentando nuove forme di impegno nella vita della comunità.

Soddisfatta Stefania Germenia, che spiega: «L'obiettivo principale è stato pienamente raggiunto: trasformare la nostra piazza in un luogo vivo di aggregazione, incontro e condivisione intorno al mondo dei libri, mantenendo sempre al centro il valore fondamentale dell’inclusione. In questi giorni abbiamo abbracciato ogni fascia d’età e risposto ai più svariati gusti letterari. La piazza si è letteralmente popolata di colori ed energia grazie agli albi illustrati per i più piccoli, all’emozione dei gialli in camper, all’atmosfera dell’angolo romance, insieme alla presenza preziosa delle librerie, delle case editrici, delle scrittrici e degli scrittori tra cui, solo per citarne alcuni, Santina Cosetta, Giovanna Strano e Giankarim De Caro. La soddisfazione più grande è stata vedere il festival alimentarsi ed essere animato dalla presenza di tantissimi giovani: bambini, adolescenti e giovani adulti che hanno portato voce, entusiasmo e vita alla nostra piazza di libri. E tutto ciò è stato possibile grazie ai tanti ragazzi volenterosi ed entusiasti che hanno supportato attivamente lo staff di Focus, all’amministrazione comunale che ha concesso questi luoghi, alla Pro Loco di Floridia e all’associazione Padre Pio che, con i loro laboratori, hanno contribuito ad animare e rendere indimenticabile questa edizione di “Libri in Piazza”».

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