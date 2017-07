Fmi: ripresa Eurozona ma restano "significativi" rischi

WASHINGTON, 25 LUGLIO - Il Fondo monetario internazionale ha divulgato la notizia che la ripresa economica nella zona Euro si sta rafforzando.

È stato previsto, nel breve periodo “favorevole”, un incremento all'1,9% nel 2017 ed all'1,7% nel 2018. Le analisi nel medio e lungo termine mostrano, invece, “significativi” rischi al ribasso, nonché, la debolezza del sistema bancario. Per il Fmi i paesi come Italia, Francia e Portogallo dovrebbero approfittare della ripresa per cercare di ridurre il debito e continuare a progredire con le riforme al fine di ottenere l'aumento della concorrenza nei mercati dei servizi e dei prodotti, nonché, una maggiore efficienza del settore pubblico. Nello specifico, l'Italia dovrebbe “allineare i salari alla produttività”

Immagine da: fabbricafuturo.it

Caterina Apicella