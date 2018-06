FMI su nuovo governo: "Abbiamo fiducia"

WASHINGTON 7 MAGGIO - Il portavoce del Fondo monetario internazionale, Gerry Rice, rispondendo ad una domanda sul nuovo governo italiano, ha dichiarato:"Abbiamo fiducia che l'Italia avvierà politiche per mantenere la sostenibilità dei conti: è importante salvaguardare le finanze pubbliche".

“Il nuovo governo è ai suoi primi giorni e non abbiamo ancora avuto l'opportunità di parlarci. Speriamo di poterlo fare presto e di poter parlare di politiche per la crescita e per ridurre le vulnerabilità", tuttavia, ha continuato Rice: "direi che in generale siamo fiduciosi che l'Italia attuerà politiche che preservino la stabilità, dato che è nell'interesse del Paese. E a questo scopo, dato l'alto debito, sarebbe importante salvaguardare le finanze pubbliche e costruire su le riforme fatte, piuttosto che capovolgerle".

Fabio Di Paolo