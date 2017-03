Focus \'Ndrangheta: ottimi risultati dalla lotta al gioco illegale e alle scommesse clandestine

REGGIO CALABRIA, 07 MARZO - Continua ad avere successo il grande impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata, soprattutto nell’attuazione del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, elaborato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che anche questa settimana ha portato la Polizia di Stato a svolgere capillari controlli e interventi a Reggio Calabria e nelle periferie reggine.



Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale” di Siderno, il personale specializzato del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e del V Reparto Volo stanno svolgendo un lavoro encomiabile di coordinamento e messa in opera di tutte le azioni volte a sgominare un settore forse sottovalutato ma molto prezioso per i gruppi criminali, vale a dire il gioco illegale e le scommesse di natura clandestina.



Ecco alcuni degli obiettivi raggiunti:



- 216 controlli a persone (di cui 83 con precedenti penali)

- 48 controlli a veicoli

- 3 denunce all’Autorità giudiziaria

- 6 sanzioni per violazione del Codice della Strada

- 5 perquisizioni personali

- 4 perquisizioni domiciliari contro il traffico e il possesso di armi

- 19 controlli ad esercizi commerciali

- 2 controlli a grandi centri di scommesse, dove è stato accertato che vi fossero delle attività non regolari di scommesse sportive. Il giro di affari ha portato a sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 13 mila euro e al deferimento dei due gestori delle strutture per il reato di esercizio abusivo di scommesse.



Sono solo alcuni dei risultati portati a casa dalle autorità locali, che già nei mesi scorsi hanno dimostrato che sinergia, unità di intenti e buona organizzazione possono dare una spinta virtuosa alle strategie di risposta alla delinquenza e al malaffare.

Carlo Giontella



Immagine da lentelocale.it