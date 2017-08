Foggia, agguato in strada: quattro morti

SAN MARCO IN LAMIS, 9 AGOSTO - È di quattro morti il bilancio di un agguato compiuto questa mattina, intorno alle ore 10, tra Apricena e San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, e più precisamente sulla Strada provinciale 272 nei pressi della stazione ferroviaria. Ancora assoluto riserbo sull'identità delle vittime, ma stando a quanto appreso, pare avessero tutte precedenti penali. Tra le quattro vittime dell'agguato avvenuto a San Marco in Lamis sembra essere stata accertata la presenza del presunto boss Mario Luciano Romito, di 50 anni, di Manfredonia.

L'agguato. Risulta possibile che si sia trattato di un commando costituito da almeno quattro-cinque persone, non ancora identificate. Le vittime viaggiavano su due mezzi distinti, un Fiorino ed una vettura Volkswagen quando, sono state affiancate da una vettura dalla quale sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. Le persone molte sul colpo sono state tre, mentre la quarta vittima - ferita grevemente - è deceduta poco dopo il ricovero all'ospedale di San Severo.

Al momento non si conosce l'identità degli assalitori né il movente del gesto. Sembrerebbe, secondo quanto riportano i principali organi di stampa, che l'agguato possa essere collegato al duplice omicidio avvenuto il 20 giugno nella periferia di Apricena. Sulla stessa lunghezza d'onda risultano le dichiarazioni all'Ansa di Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis. "Non ho ancora particolari su quanto avvenuto. C'è nel territorio compreso tra San Marco in Lamis, San Severo e Apricena, tutti comuni poco distanti l'uno dall'altro una lotta di mala e quello che è avvenuto oggi potrebbe essere, ma non ho alcun elemento, lo sto solo ipotizzando, una scia delle stragi già avvenute di recente sul territorio".

Luigi Cacciatori

