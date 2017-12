Foggia, algerino arrestato dal Ros con l\'accusa di terrorismo

FOGGIA, 15 DICEMBRE - Un cittadino algerino è stato arrestato a Foggia dai Carabinieri del Ros per terrorismo internazionale. L’uomo, Yacine Gasry, su cui pendeva un provvedimento dell’Ufficio esecuzione penale della Procura generale di Napoli è stato rintracciato e fermato nella stazione ferroviaria della città pugliese.

Su di lui pendeva una condanna in via definitiva a quattro anni, nove mesi e 21 giorni di reclusione per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Secondo l’accusa, avrebbe fatto parte di una rete che forniva sostegno logistico a formazioni terroristiche algerine.

Gasry era stato arrestato nel 2004, insieme ad altri stranieri, in seguito a indagini condotte dallo stesso Ros e coordinate dalla procura di Napoli dopo gli attentati dell'11 settembre a New York. L'inchiesta della procura partenopea riguardava una rete di supporto logistico del Fronte islamico di salvezza (Fis) - partito politico algerino di stampo fondamentalista - attiva anche in Italia tra le province di Napoli, Caserta, Vicenza e Milano.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine ilgiorno.it)