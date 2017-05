Foggia, coniugi uccisi a colpi di pistola all\'interno di una profumeria

SAN SEVERO, 24 MAGGIO - Una drammatica notizia di cronaca arriva da San Severo, in provincia di Foggia: due coniugi sono stati uccisi a colpi di pistola all'interno della profumeria che avevano in gestione.

Le notizie finora diffuse sono poche e frammentarie. Sembrerebbe, almeno secondo quanto si apprende dai media locali, che una o più persone abbiano fatto irruzione nel locale e aperto il fuoco contro le vittime.

Gli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto per gli accertamenti urgenti sul luogo del reato, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Si cercano eventuali testimoni che possano fornire elementi utili alle indagini. Risulta possibile, secondo alcune indiscrezioni non ancora suffragate dalle autorità, che la pista di un tentativo di rapina finita in tragedia sia stata scartata.

Luigi Cacciatori

Immagine da questure.poliziadistato.it