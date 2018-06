Foggia: denunciati per peculato

FOGGIA, 29 GIUGNO - A seguito di un’ampia attività di indagini svoltesi dal 2008 al 2014 nel contesto di reati contro la Pubblica Amministrazione, sono state denunciate all’autorità giudiziaria da parte dei militari della Guardia di finanza di Foggia, 4 persone che a vario titolo hanno deviato per scopi privati fondi pubblici di un’ASP di Foggia.

I quattro, facenti parte dell’amministrazione a vari livelli: A.T. di 52 anni, all'epoca dei fatti commisFOsario straordinario dell’Asp; A.R.L. di 52 anni, dipendente, addetto all’amministrazione; A.R. 48 anni, revisore dei conti e G.M.S di 59 anni, tesoriere, attraverso continui prelievi in contanti, liquidazioni in proprio favore, pagamenti ingiustificati mediante POS e carte di credito presso esercizi commerciali ed emissione di assegni in proprio favore, per centinaia di migliaia di euro, si sono resi responsabili del reato di peculato.

Sembra inoltre che i quattro, si siano impossessati di materiale elettronico ed informatico di proprietà dell’Ente per un valore di 116.000 euro.

A scopo preventivo su indicazione del GIP del tribunale di Foggia, su richiesta della procura, le Fiamme Gialle, hanno operato nei loro confronti sequestri preventivi che su immobili, 3 auto di proprietà, conti correnti bancari, per un valore complessivo di 350.

Luigi Palumbo