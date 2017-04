Foggia, è grande festa: 2-2 con il Fondi e ritorno in serie B dopo 19 anni

FONDI ( LT), 23 APRILE – E’ festa grande per il Foggia, che dopo 19 anni ritrova la promozione in Serie B grazie al pareggio conquistato quest’oggi sul campo del Fondi e alla contemporanea sconfitta casalinga del Lecce contro il Messina. I rossoneri raggiungono infatti quota 81 punti, a 9 lunghezze di distanza dalla seconda in classifica, quando mancano ormai solo due giornate alla fine del girone di ritorno del campionato di Lega Pro.

La squadra di Stroppa si presenta nello stadio del Fondi con oltre mille tifosi al seguito, schierando il solito 4-3-3 di stampo zemaniano, marchio di fabbrica dell’allenatore ex Pescara e Sud-Tirol. Prima Miguel Angel Sanz e poi Mazzeo, al diciannovesimo centro stagionale, portano gli ospiti sul 2-0. Nell’ultimo quarto d’ora, tuttavia, i padroni di casa accorciano le distanze con Gambino, ed infine trovano il pareggio dagli undici metri con Albadoro.

La serie B mancava nella città pugliese da ormai 19 anni. Era il 7 giugno 1998, quando i rossoneri abbandonarono la cadetteria retrocedendo in Serie C1 dopo aver perso 3-2 contro la Salernitana. In mezzo, un’altra retrocessione in serie C2, il fallimento societario, i playoff sfiorati con Zeman nel 2011 e la scomparsa dai professionisti. Dal 2013 poi, la riscossa fino ad arrivare alla promozione odierna, un anno dopo la sconfitta nella finale playoff del 2016 contro il Pisa.



Giornata memorabile dunque quella odierna per i tifosi pugliesi, che hanno assistito all'incontro su un maxischermo installato per l'occasione nella Villa Comunale. La squadra è attesa in città nelle prossime ore.



Paolo Fernandes



Foto: foggiatoday.it