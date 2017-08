Foggia, litiga con il vicino e lo uccide a colpi di pistola

FOGGIA, 22 AGOSTO - Finisce in tragedia un litigio tra vicini di casa a Foggia. Vincenzo Longo, 56 anni, è stato ucciso a colpi di pistola dal suo vicino di casa e parente, Simone Russo, 43 anni. Il presunto assassino, incensurato, è stato bloccato sul luogo del delitto e accompagnato immediatamente in questura per l'interrogatorio. Gli agenti delle volanti hanno trovato alcune armi, tra cui una pistola legalmente detenuta, tutte poste sotto sequestro.

I due, secondo alcune testimonianze raccolte in via Cerignola, avrebbero avuto un violento diverbio, l'ennesimo in pochi giorni, per l'accensione di alcune sterpaglie che circondavano il complesso di case alla periferia della città e il cui fumo avrebbe lambito anche l'abitazione della vittima. "Vecchie ruggini che si trascinavano da anni", ha confidato un parente.

La dinamica dell'omicidio è ancora in fase di ricostruzione: dopo un primo scontro tra i due sarebbe avvenuto nel piccolo cortile comune, il presunto omicida sarebbe rientrato in casa. La vittima lo avrebbe seguito, cercando anche di forzare la porta di ingresso. A quel punto Simone Russo, colto da un raptus di follia, avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco due volte, colpendo la vittima al torace.

Due i bossoli recuperati dagli agenti sul luogo della tragedia. L'uomo è deceduto sul colpo: inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118. Al lavoro gli uomini della squadra mobile di Foggia

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine immediato.net)