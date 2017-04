Foggia, maltrattamenti su bambini delle elementari: arrestate quattro maestre

FOGGIA, 15 APRILE - Quattro maestre sono accusate di maltrattamenti su alcuni alunni della scuola elementare “Paolo Roseti” di Biccari, in provincia di Foggia. È quanto hanno scoperto i carabinieri, che sono riusciti ad accertare almeno quattro casi di violenza fisica e psicologica sugli alunni di una stessa classe, tutti di 9 e 10 anni. Le quattro insegnanti, tutte del foggiano, sono state sottoposte agli arresti domiciliari.

Le indagini sono partite dalla denuncia presentata, nell'ottobre scorso, dal padre di un alunno della quarta elementare, nei confronti di una sola delle arrestate. Grazie all’utilizzo di telecamere piazzate nelle aule, i carabinieri hanno potuto accertare la condotta violenta delle donne. Diversi gli episodi documentati con i bambini che venivano derisi per le loro caratteristiche fisiche; un alunno è stato costretto a dire “Io sono basso e bugiardo” di fronte a tutta la classe.

Numerosi i casi in cui le maestre mortificavano i propri alunni con espressioni del tipo “Fai schifo!”, “Chiudi quella boccaccia che escono solo cose brutte da là!”, “Hai il cuore cattivo!”, o in cui li minacciavano i bambini sia verbalmente (“Se ti do una botta in testa tu capisci che hai sbagliato e devi correggere l’errore, va bene? Facciamo questo gioco…”) che fisicamente con l’utilizzo di bacchette in legno o direttamente con schiaffi e libri di testo sulla testa.

Dall'inizio dell'anno scolastico in corso si erano visti i primi sentori di un malessere, con l'insolito trasferimento di alcuni bambini verso scuole di paesi limitrofi. Circostanza che, insieme alla denuncia, ha spinto gli uomini dell'Arma a far partire le indagini.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)