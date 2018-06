Foiano: Eucarestia, centro e culmine della vita cristiana "Papa Francesco" (Video)

FOIANO DELLA CHIANA (AR) 3 GIUGNO - Parrocchia S. Martino e S. Michele Arc. comune di Foiano della Chiana (AR) è stata celebrata, oggi domenica 3 giugno, con una messa e con la processione per le vie della città la solennità del Corpus Domini. Alle 10,30, la solenne celebrazione Eucaristica con i fedeli della città.



Al termine della SS Messa, dalla stessa chiesa è partita la processione del Corpus Domini cui hanno partecipato i bambini che hanno fatto quest’anno la prima comunione a seguire la banda musicale del pese e tutti i fedeli per le vie suggestive di Foiano. La processione si è conclusa rientrando nella stessa parrocchia. Il Parroco dal sagrato ha impartito la solenne benedizione Eucaristica.

Eucarestia, centro e culmine della vita cristiana "Papa Francesco"

“L'Eucarestia non è una preghiera privata o una bella esperienza spirituale; l’Eucarestia non è neppure “una semplice commemorazione di ciò che Gesù ha fatto nell’Ultima Cena”

Che cosa è dunque l’Eucarestia? “Noi diciamo, per capire bene, che l’Eucarestia è “memoriale” ossia un gesto che attualizza e rende presente l’evento della morte e resurrezione di Gesù

Questo significa che “il pane e realmente il suo Corpo donato per noi, il vino è realmente il suo Sangue versato per noi”

L’Eucarestia “ è Gesù stesso che si dona interamente a noi” Nutrirci di Lui e dimorare in Lui mediante la Comunione eucaristica trasforma la nostra vita, se lo facciamo con fede”

Grazie all’ Eucarestia, la nostra vita si “Trasforma in un dono di Dio e i fratelli “ E’ per mezzo dell’Eucarestia, infatti, che Gesù ci lascia con uno scopo preciso: che noi tutti possiamo diventare una cosa sola con Lui.

In tal seno “nutrirci di quel “Pane di vita” significa entrare in sintonia con il cuore di Cristo, assimilare le sue scelte, i suoi pensieri, i suoi comportamenti significa entrare in un dinamismo di amore e diventare persone di pace, persone di perdono, di riconciliazione, di condivisione solidale, Le stesse cose che Gesù ha fatto”.

“Vivere in comunione reale con Gesù su questa terra ci fa già passare dalla morte alla vita. Il Cielo incomincia proprio in questa comunione con Gesù

Video della Solennità del Corpus Domini per le viedi Foiano della Chiana (AR)