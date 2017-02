Follonica, tre addetti Lidl chiudono due rom in un gabbiotto: denunciati

GROSSETO, 24 FEBBRAIO - Tre addetti di un supermercato di Follonica, Grosseto, hanno rinchiuso due donne nomadi all’interno di un gabbiotto dove si trovano i cassonetti per la carta, hanno ripreso con un telefonino le loro urla e i gesti disperati che imploravano l’uscita da quella prigione, e hanno poi postato il video sui social.

I tre dipendenti sono stati quindi denunciati dai carabinieri ai quali le donne si sono rivolte dopo essere state liberate. La procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. Le due donne, sorprese dagli addetti a prendere carta e cartone dai cassonetti, sono state rinchiuse per pochi minuti ma il video postato su Facebook ha ricevuto oltre duecentomila visualizzazioni.

In seguito alla loro liberazione, molto probabilmente effettuata dagli stessi addetti, le due donne si sono rivolte ai carabinieri. Così Lidl Italia, che si dissocia e condanna fermamente il comportamento dei due addetti del supermercato di Follonica: “Siamo venuti a conoscenza del video diffuso in rete - si legge in una nota di Lidl Italia pubblicata sul profilo Facebook -.

Prendiamo le distanze senza riserva alcuna dal contenuto del filmato che va contro ogni nostro principio aziendale. L'Azienda sta verificando le circostanze legate al video e si avvarrà di tutti gli strumenti a disposizione, al fine di adottare i provvedimenti necessari nelle sedi più opportune”.

Luna Isabella

(foto da leggioggi.it)