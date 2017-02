Fondazione Crt, attivato il bando "Missione Soccorso". Domande entro il 15 marzo

TORINO, 15 FEBBRAIO 2017 - C'è tempo fino al 15 Marzo prossimo per partecipare al bando "Missione Soccorso" promosso dalla Fondazione CRT - ente privato non profit della Cassa di Risparmio di Torino - per il rinnovo dei mezzi di primo soccorso delle organizzazioni di volontariato che fanno capo al sistema del 118 e che operano in Piemonte e in Valle d'Aosta.

Il bando prevede l'erogazione di un contibuto massimo di 50.000 euro, da parte della Fondazione CRT, per l'acquisto di ciascun mezzo. Secondo i dati diffusi dall'ente, il progetto "Missione Soccorso" ha permesso l'acquisto di 460 ambulanze dal 2002 ad oggi, con un investimento di oltre 21 milioni di euro da parte della Fondazione.

Con tale intervento, la Fondazione CRT vuole sostenere il ricambio delle autoambulanze non più convenzionabili operanti sul territorio, 24 ore su 24, contribuendo al mantenimento dell’efficienza del servizio di emergenza sanitario delle regioni interessate.

“Gli interventi della Fondazione CRT sul territorio, a partire proprio dal welfare, innescano un circolo virtuoso integrandosi con la forza del volontariato – dichiara il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia – In particolare, il progetto Missione Soccorso ha contribuito a rendere il sistema del 118 sempre più efficiente, facendone un modello di riferimento anche a livello nazionale”.

“La Fondazione CRT è concretamente al fianco delle associazioni di primo soccorso in Piemonte e Valle d’Aosta – ha precisato il Segretario Generale Massimo Lapucci – riconoscendo e valorizzando il grande impegno delle donne e degli uomini che, ogni giorno, garantiscono il buon funzionamento di un servizio essenziale per i cittadini”.

Daniele Basili

immagine da anpas.piemonte.it