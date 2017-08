Fondazione Natuzza: vescovo revoca delibera approvazione statuto

VIBO VALENTIA, 1 AGOSTO - Arriva a decisioni drastiche lo scontro in atto da giorni fra la Fondazione "Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime", voluta dalla mistica di Paravati Natuzza Evolo, ed il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Luigi Renzo.

Dopo la bocciatura delle riforme allo Statuto della fondazione richieste dal vescovo in vista della futura consacrazione della Grande Chiesa, Luigi Renzo ha firmato oggi la revoca di un precedente decreto con il quale nel 1999 il suo predecessore aveva approvato lo statuto della Fondazione.Scatta cosi' il divieto per la Fondazione di organizzare qualsiasi attivita' di religione e culto e di poter utilizzare la chiesa "Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime", non ancora consacrata. Il vescovo ha anche deciso di vietare la raccolta di offerte per le celebrazioni liturgiche. Il processo di beatificazione di Natuzza Evolo e' in corso da tempo ma lo scontro fra il vescovo e la Fondazione voluta dalla mistica di Paravati complica ora le cose.