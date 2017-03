Fondi europei, arrestato a Cosenza falso funzionario Ue

COSENZA, 24 MARZO - La Guardia di Finanza di Cosenza ha arrestato un falso funzionario dell'Unione europea che riceveva denaro promettendo in cambio l'erogazione di finanziamenti comunitari.

La truffa e' stata perpetrata ai danni di alcuni imprenditori edili locali ad opera di un soggetto che si dichiarava funzionario Ue e prometteva, in cambio di denaro, di revisionare e curare personalmente progetti di investimento destinati a ricevere finanziamenti comunitari.L'uomo, un pensionato di 76 anni totalmente estraneo alle istituzioni europee, non era in possesso di alcun titolo per l'intermediazione diretta con soggetti interessati alla percezione di finanziamenti comunitari.