Fondi Lega, la Procura di Milano chiede 2 anni e 3 mesi per Umberto Bossi

MILANO, 27 MARZO – Due anni e tre mesi di reclusione per Umberto Bossi e un anno e sei mesi per il figlio Renzo. E’ questa la richiesta del Pm di Milano Paolo Filippini per i due imputati per appropriazione indebita dei fondi della Lega Nord.

Il Pubblico ministero ha inoltre chiesto la condanna a 2 anni e 6 mesi per l'ex tesoriere del carroccio Francesco Belsito. Quest’ultimo insieme ai Bossi è imputato nel processo ormai noto come 'The family', per aver utilizzato i fondi del partito per le spese personali della famiglia dell’ex leader della Lega.

Condannato, con rito abbreviato, a 1 anno e 6 mesi per l'appropriazione indebita di 158mila euro di fondi della Lega per le sue spese personali, anche Riccardo Bossi, il figlio maggiore di Umberto.

[foto: ilsecoloxix.it]

Antonella Sica