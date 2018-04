Football Americano: Esaltante successo nel derby per i Black Tide Catanzaro

CATANZARO, 9 APRILE - Per il derby di sabato 7 aprile, tra Achei Crotone e Black Tide Catanzaro le attese erano per una sfida vissuta sul filo della tensione agonistica, come ogni derby che si rispetti, e ricca di colpi di scena. Una volta tanto, le previsioni non sono state per nulla smentite.

Il match di sabato sera, che ha visto uscire vincitori i Black Tide con il punteggio finale di 33-28, ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine.

Da parte dei Black Tide, una gara vissuta sull’altalena del punteggio, dalla quale i catanzaresi escono rafforzati per le tante cose viste in campo e in side line, unite ad alcune cose da correggere urgentemente in fase difensiva, se i Black Tide vorranno veramente fare un salto di qualità in questo campionato 2018.



Era sfida ostica, il derby di Calabria, per i Black Tide Catanzaro contro i lanciatissimi Achei, leader del girone e a punteggio pieno.



Il match d’andata disputato a Catanzaro era stato vinto dai Crotonesi per 33-30 ed i Black Tide – un po’ claudicanti in questo inizio stagione – avevano necessità assoluta di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione ai playoff.



Con queste premesse, i Black Tide affrontano il primo quarto di gioco con un reparto d’attacco concentrato a macinare punti e yard per tenere testa al prolifico attacco degli Achei ed un reparto difensivo apparso nei primi 12 minuti di gioco completamente in balia degli avversari.



Al touchdown inziale degli Achei (autore Gagliardi) risponde immediatamente -per i Black Tide- Marco Megna con una corsa di circa 80 yard conclusa in meta. Sul 6-6- gli Achei scatenano le loro armi offensive portandosi sul 21-6 con le segnature di Persico e Brugnano. Al termine del primo quarto, sul punteggio di 21-6, i Black Tide in fase difensiva apparivano in serissima difficoltà.



Sull’orlo della crisi e della possibile pesante sconfitta, però i Black Tide si trasformano dimostrando una forza d’animo e una determinazione assolute. I coach apportano alcuni piccoli aggiustamenti in difesa, mentre in attacco i catanzaresi guidati dal trio Megna (quarterback)– Morrone (runningback)- Mosca(ricevitore) dettano legge. Nel secondo quarto infatti segnano solo i Black Tide che si fanno sotto andando all’intervallo con il punteggio di 21-19, solo due punti di distacco, grazie ai due touchdown firmati da Megna, che a fine partita sarà senza dubbio il miglior giocatore della partita, atleticamente dominante, lucido in cabina di regia e trascinatore dei suoi nella rimonta.



La rimonta dei catanzaresi si conclude nel terzo quarto, la difesa finalmente riesce a contenere l’attacco crotonese, il reparto offensivo dei catanzaresi resta per lunghissimi minuti in campo e segna altre due mete, questa volta firmate da Antonio Mosca. IBlack Tide si portano in vantaggio per 33-21, +12, tra secondo e terzo quarto i catanzaresi realizzano 27 punti senza subirne alcuno.



A questo punto gli Achei reagiscono e puniscono i catanzaresi, che perdono palla mentre sono in attacco. A rubare il pallone è il difensore crotonese De Gennaro che dopo una lunga corsa permette ai suoi con il touchdown di Brugnano di avvicinarsi pericolosamente nel punteggio, fissato sul 28-33 per i Black Tide.

Con 5 punti di vantaggio, i coach catanzaresi con un’abilissima gestione del tempo nell’ultimo quarto, fanno scorrere inesorabilmente il cronometro con una serie infinita di corse che si conclude a poche yard dall’end zone degli Achei, senza che il punteggio cambi fino alla fine.



Si conclude sul 28-33, esaltante vittoria per i Black Tide, vittoria della testa e del cuore, i catanzaresi sotto nel punteggio all’inizio non hanno mai smesso di crederci, comportandosi con la determinazione e la volontà di una vera squadra.



Trascorsa la domenica a riposare e a festeggiare per i Black Tide, è tempo di rimettersi immediatamente a lavoro, perchè domenica prossima 15 Aprile alle ore 15.00 i Black Tide torneranno in campo tra le mura amiche del campo sportivo Curto contro gli Elephants Catania.



I catanzaresi devono assolutamente cogliere una vittoria per proseguire nel cammino verso i playoff, ma la sfida è di quelle durissime. I catanesi, infatti, hanno vinto ampiamente il match d’andata disputato alle pendici dell’Etna. Solo una prestazione maiuscola, come quella vista sabato sera a Crotone, potrà permettere ai Black Tide di uscire nuovamente vincitori da questa sfida. L’appuntamento per tutti i supporter e gli appassionati è per domenica 15 Aprile alle ore 15.00 al Campo Sportivo Curto del quartiere Lido di Catanzaro.