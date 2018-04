Football Americano: Il derby del sabato sera per i Black Tide Catanzaro

CATANZARO, 6 APRILE - Dopo il rinvio di due settimane fa, causa maltempo, è derby-time per i Black Tide Catanzaro, che sabato 7 aprile in serale, inizio ore 20.30, affronteranno gli Achei Crotone.

Il match di domenica 25 marzo - sospeso dopo pochi minuti sullo 0-7 in favore dei catanzaresi (touchdown di Carmelo Gentile) per l’impossibilità di proseguire a causa del maltempo abbattutosi sulla città pitagorica- rappresentava l’inizio del girone di ritorno del girone A del campionato nazionale di football a nove giocatori. Sabato sera, si recupera integralmente la partita, partendo quindi dal primo minuto ed ovviamente dal punteggio di 0-0. Una sfida ostica, il derby di Calabria, per i Black Tide Catanzaro contro i lanciatissimi Achei, leader del girone e a punteggio pieno.



Il match d’andata disputato sul sintetico dello stadio Curto di Catanzaro era terminato con la vittoria per 33-30 a vantaggio dei pitagorici, che avevano agguantato il successo sorpassando i Black Tide negli ultimi minuti del match.



Avversario ostico quindi, che i Black Tide dovranno affrontare con massima determinazione e fiducia nei propri mezzi, se vorranno cogliere la vittoria, che avrebbe un valore importantissimo in chiave play off.

Dopo questa sfida, non ci sarà praticamente tempo per prendere fiato, perchè domenica 15 i Black Tide torneranno in campo tra le mura amiche del campo sportivo Curto contro gli Elephants Catania.

Nella sfida agli Achei Crotone, molta importanza rivestirà il reparto difensivo dei Black Tide che dovrà rapidamente prendere le misure e bloccare l’attacco crotonese, dimostratosi finora tra i più pericolosi e prolifici del campionato.



Nei minuti precedenti la partita poi rinviata, il coach Francesco Benefico dei Black Tide chiese: concentrazione, grinta e spirito di squadra. Ebbene se i catanzaresi sapranno dare ascolto a coach Benefico, defensive coordinator dei Black Tide, potranno rendere dura la vita ai loro avversari in campo



Qualificazione ai playoff, derby di Calabria, l’occasione di rifarsi della sconfitta di soli tre punti rimediata all’andata: sono tanti i significati che la partita di sabato ha per i Black Tide Catanzaro.



Poche ore ancora e i Black Tide saranno di nuovo in campo per questa emozionantissima sfida, ci sono tutti gli ingredienti per un grande imperdibile spettacolo di american football!