Football americano, missione Cardinals per Black tide Catanzaro [Diretta streaming]

CATANZARO 24 MARZO - Ostacolo Cardinals Palermo per i Black Tide Catanzaro. Seconda gara della stagione regolare del campionato di terza divisione di football americano, primo bivio importante in ottica play off per la compagine del capoluogo. In trasferta contro il team siciliano gli uomini di coach Megna cercheranno di riscattare il ko interno dell’esordio con gli Achei nella sfida infinita del Runci che, ormai un mese fa, si concluse all’over time 48-42. Diciamolo subito: non sarà facile tornare dall’isola con un risultato positivo.

Non inganni il cappotto subìto dai Cardinals al debutto. Avevano di fronte i concittadini Sharks campioni in carica che ben difficilmente si faranno sfuggire la prima posizione nella pool A del campionato 2017. L’avversario dei Black tide di domenica prossima ha in realtà una lunga storia, un blasone mica da ridere e anche un titolo nazionale di categoria alle spalle nel non lontano 2012. Avversario insidioso quindi, nonostante un roster rinnovato, con tanti esordienti anche in ruoli chiave, con Manfredi Leone, head coach a guidare i suoi da bordo campo e l’ottimo running back Ignazio Spinelli che rappresenterà il pericolo numero 1 per la difesa Black Tide.

I catanzaresi, dal canto loro, e in particolare il capo allenatore Paolo Megna, si sono preparati a questa sfida meticolosamente, cercando di fare tesoro soprattutto degli errori commessi nel match di esordio con i pitagorici nel quale soprattutto il reparto difensivo hanno mostrato alcune pecche. La gara di Palermo non sarà decisiva ma poco ci manca tenendo anche conto che sono quattro le squadre rimaste in lizza nel girone. Il Cosenza infatti si è ritirato dal campionato e Sharks a parte, che come detto sembrano un gradino superiore agli altri, Achei, Cardinals e Black tide sono determinati a conquistare sul campo il posto (o i due a seconda dei ripescaggi) per prolungare la stagione.



Per tutti i fan e gli appassionati, che non vorranno perdersi le gesta dei loro beniamini, in accordo con i padroni di casa, è prevista la diretta streaming tramite il canale YouTube dei Black Tide Catanzaro.

Appuntamento per tutti i tifosi Black Tide quindi domenica 26 Marzo alle 14.

