Football Americano - Nulla di fatto tra Black Tide Catanzaro e Achei Crotone, partita rinviata per il maltempo

CATANZARO, 28 MARZO - Tra Black Tide Catanzaro e Achei Crotone, a vincere è il maltempo. Il match di domenica 25 marzo rappresentava l’inizio del girone di ritorno del girone A del campionato nazionale di football a nove giocatori. Una sfida ostica, il derby di Calabria, per i Black Tide Catanzaro in trasferta a Crotone contro i lanciatissimi Achei, leader del girone e a punteggio pieno.

Già le previsioni meteorologiche nei giorni e nelle ore precedenti lasciavano presagire che sarebbe stata una partita “bagnata” ma alla realtà dei fatti – dopo neanche dieci minuti di gioco – il match è stato sospeso e rinviato per l’impossibilità di proseguire a causa del maltempo.



La scarna cronaca delle poche azioni giocate aveva comunque visto i Black Tide Catanzaro realizzare un touchdown con Carmelo Gentile al termine di una serie di azioni di corsa ben portate su un terreno ovviamente pesantissimo. L'attacco degli Achei era stato poi fermato dalla difesa catanzarese con un intercetto di Giuseppe Brescia che aveva permesso al reparto offensivo dei Black Tide di rientrare in campo.



A quel punto, non erano neanche passati 10 minuti dall’inizio della partita, la pioggia - caduta battente nelle ore precedenti e che aveva reso difficili le condizioni nei primi minuti di gioco - è diventata quasi alluvionale, accompagnata da folate di vento fortissime. Sospensione e tutti negli spogliatoi. Durante i minuti di sospensione, le condizioni meteo vanno a peggiorare, alla pioggia che continua forte segue una violenta grandinata. Il campo è diventato nel frattempo impraticabile, per la quantità di pioggia caduta in pochissimi minuti. Gli arbitri - a quel punto - non possono che constatare l’impossibilità di proseguire e decidono per la sospensione definitiva della partita, rinviando ogni decisione in merito agli organi di giustizia sportiva.



Il Giudice Sportivo, in poche ore, esaminata la situazione decide per il recupero integrale della partita, che quindi si rigiocherà integralmente partendo dallo 0-0. La data del recupero si conoscerà nelle prossime ore, visto che gli Achei e i Black Tide sono impegnati – in date non coincidenti - in altre due partite a testa nei mesi di Aprile e Maggio.



L’unica certezza è che in coincidenza con le festività pasquali ci sarà qualche giorno di riposo per i Black Tide Catanzaro, al termine dei quali si conoscerà la data di recupero e quindi il calendario definitivo delle sfide che attendono i catanzaresi nella seconda parte del campionato 2018.