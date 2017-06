Football americano, playoff: Black tide Catanzaro a Napoli per proseguire il sogno

Avversario di livello nella gara unica del primo turno della post season in terza divisione. Serve una gara perfetta

CATANZARO, 03 GIUGNO - Una vittoria per proseguire il sogno. I Black tide Catanzaro affrontano i Briganti Napoli nella gara unica del primo turno dei playoff del campionato di terza divisione di Football Americano.

La sfida al team partenopeo, giunto secondo nel girone B alle spalle degli Eagles Salerno, è in programma in trasferta il prossimo 4 giugno. I Briganti sono un team agguerritissimo che fino a due stagioni or sono militava nella massima serie, la prima Divisione, unico club meridionale a fronteggiare le corazzate della Serie A del football americano, quasi tutte concentrate a nord dello Stivale.Avversario da prendere con le molle quindi, con giocatori dotati di importante esperienza e alcune eccellenze di livello nazionaleI partenopei sono dotati di una delle difese migliori del campionato con solo 33 punti subiti (5,5 punti subiti a partita, meno di un touchdown che di punti ne vale 6) mentre il reparto offensivo si ferma sui 16,67 punti a partita (100 in totale i punti realizzati in sei incontri), una media non altissima, ma evidentemente molto efficace, visto che ha portato alla conquista di ben cinque vittorie.L’approccio dei Black Tide al match è però quello di affrontare l’avversario senza eccessivo timore reverenziale, consapevoli del proprio potenziale e di potersi giocare la partita fino in fondo.I catanzaresi, durante la regular season sono usciti sconfitti per 14/7 dai campioni d’Italia in carica gli Sharks Palermo, tra le squadre favorite alla vittoria finale, dimostrando di poter tenere testa a chiunque in questa stagione.A livello statistico i Black Tide hanno finora messo in mostra un reparto d’attacco prolifico con 33,5 punti segnati a partita (134 punti in totale) e una difesa non impeccabile che, tra alti e bassi, ha subito in totale 82 punti (20,5 a partita).D’altro canto, in queste settimane, il coaching staff guidato da Paolo Megna ha preparato con meticolosità la partita, cercando di ovviare al meglio a tutte le problematiche emerse nel corso del campionato.Un solo risultato possibile per i Black Tide, in quanto i playoff non prevedono gara di ritorno: solo la vittoria si assicurerebbe il passaggio al prossimo turno. Kick off domenica alle 15.30. Chi non sarà in Campania potrà seguire il match sul canale Youtube dei Black tide Catanzaro.