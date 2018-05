Football Americano: Ultima sfida per i Black Tide Catanzaro prima dei playoff

CATANZARO, 11 MAGGIO - Manca una partita, 48 minuti di gioco, al termine della regular season 2018 dei Black Tide Catanzaro. Domenica 13 maggio – infatti - ad incrociare i caschi contro i catanzaresi saranno i Cardinals Palermo nella partita in programma alle ore 15.30, sul sintetico dello stadio A. Curto di Catanzaro.

Una vittoria metterebbe al sicuro per i Black Tide l’accesso matematico ai playoff che, invece, in caso di risultato avverso potrebbe essere messo in discussione dall’esito degli altri match disputati nei vari gironi del campionato nazionale.



Attualmente nel girone A, quello dei Black Tide, la classifica vede gli Elephants Catania e gli Achei Crotone al primo e al secondo posto in classifica con 4 vittorie e 2 sconfitte, seguono i Black Tide con 3 vittorie e 2 sconfitte. La vittoria consentirebbe quindi ai catanzaresi di eguagliare in classifica gli etnei e i pitagorici, ma -per la differenza punti negli scontri diretti tra i tre team- i Black Tide resterebbero comunque in terza posizione, ottenendo comunque – come già detto - la qualificazione alla post season.



Nel primo turno dei playoff che cominceranno domenica 03 giugno, ai Black Tide toccherà sicuramente una trasferta, in casa di un avversario che ovviamente si conoscerà solo al termine delle partite di regular season anche negli altri raggruppamenti del campionato.



Avversari di domenica i Cardinals Palermo, che stanno affrontando questo campionato con un team giovane, sul quale costruire le basi per una crescita nelle prossime stagioni. Avversario da prendere con le molle, non fosse altro perché va affrontato dai Black Tide con la giusta concentrazione e grinta, per evitare di commettere errori che potrebbero costare cari per il proseguimento della stagione.



Sono passate quattro settimane dall’ultimo incontro disputato che sono servite ai catanzaresi per ricaricare le batterie, recuperare qualche piccolo infortunio e poi per svolgere un intenso lavoro di preparazione fisica e tecnica agli ordini di coach Paolo Megna e dei suoi assistenti Benefico, Plourd e Gregorace.

Appuntamento quindi domenica 13 maggio allo stadio Curto per sostenere i Black Tide Catanzaro, in cerca della vittoria e della qualificazione ai playoff, e per godersi dal vivo lo spettacolo di un match di american football: il kick off è fissato per le ore 15,30!