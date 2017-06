"For The Love", in uscita il nuovo brano di Patisso dj e Alex Myna

LECCE, 22 GIUGNO - E’ in uscita il nuovo singolo intitolato “For the love” di Salvatore Patisso dj e Alex Myna. Il brano in collaborazione con Maky Ferreri sbarcherà il prossimo 23 giugno in rete e in tutti i digital store tramite la Etna Recordings, etichetta svizzera che fa capo al noto dj producer Mike Candy e pronta a lanciare la nuova traccia dei due artisti.

Dopo il successo ottenuto con il singolo “Between house”, che due anni fa sancì il sodalizio tra Patisso e Myna, il duo salentino sforna un altro inedito e si appresta ad esportare il sound made in Salento dando vita alla seconda creatura discografica con tre versioni di un’unica traccia: la “Radio Edit” della durata di 3 minuti e 10 secondi dedicata alle radio, la “Original Mix” per i dj e la versione “Instrumental” della durata di 4 minuti e 53 secondi. “Si tratta di un brano fresco e dalle ritmiche house molto radiofoniche, con un piano old style che rende un tocco di classe e di allegria” – spiega Salvatore Patisso -.Per gli artefici di “For the love” i pedigree parlano chiaro: Patisso dj è sulla scena del clubbing pugliese e italiano da oltre vent’anni. Nel palmares artistico del leccese si annovera anche il brano “I got feeling” con il quale si è fatto conoscere e apprezzare a livello internazionale. Galatinese doc e ingegnere informatico, Alex Myna (Alessandro Minafra) si è distinto invece tra i produttori di maggiore talento, con la traccia “White” giunta tra le prime posizioni della prestigiosa Electro House Top 100 di Beatport.(notizia segnalata da