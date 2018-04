Forlì, pensionato spara e uccide la figlia disabile, poi tenta di togliersi la vita: è grave

FORLÌ, 12 APRILE - È una tragedia quella che si è consumata poche ore fa in via San Domenico, a Meldola, piccolo comune nei pressi di Forlì. Un pensionato di 73 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, ha esploso un colpo di pistola verso la figlia, una disabile di 45 anni, uccidendola sul colpo.

Il dramma poco prima delle 8:00, quando l’uomo stava per accompagnare la figlia, come ogni mattina, alla fermata del bus che avrebbe condotto la donna in paese, all’istituto assistenziale Davide Drudi. Trovatosi in garage con la figlia, il pensionato ha estratto l’arma – regolarmente detenuta – e fatto fuoco. Subito dopo ha poi tentato di togliersi la vita con la stessa arma: le sue condizioni sono adesso gravissime.

Sul posto sono prontamente intervenute due ambulanze e l’elicottero del 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Bufalini di Cesena. L’indagine è in mano ai carabinieri, guidati dal comandante Luca Politi e sotto la supervisione del pm Federica Messina. L’ipotesi più probabile, secondo quanto riferito dai carabinieri, è che il pensionato non riuscisse più a sostenere i costi per le cure assistenziali della figlia.

Claudio Canzone

Fonte foto: sussidiario.net