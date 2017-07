Forlì, picchia la compagna e aggredisce i Carabinieri: arrestato

FORLÌ, 4 LUGLIO - Ha schiaffeggiato la sua compagna, l'avrebbe minacciata con un grosso coltello, e poi ha aggredito i carabinieri con calci e pugni. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dagli uomini dell'Arma di Forlì con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto appreso, nel corso di una lite iniziata per futili motivi all'interno dell'abitazione, l'offender avrebbe schiaffeggiato la donna e poi l'ha minacciata con un coltello. La vittima, dopo aver tentato invano di rifugiarsi in alcune stanze della casa, è riuscita a fuggire in strada allertando il 112.

L'uomo avrebbe continuato a rivolgere minacce alla sua compagna anche davanti ai Carabinieri, ai quali ha sferrato calci e pugni opponendo resistenza mentre veniva trasportato negli uffici del Nucleo Operativo.

La vicenda è accaduta lo scorso venerdì, mentre nella giornata odierna il giudice per le indagini preliminari ha decretato la misura cautelare della custodia in carcere. Risulta possibile, almeno secondo quanto dichiarato dalla vittima e riportato dalla stampa locale, che l'uomo già in passato l'avesse malmenata e minacciata.

Luigi Cacciatori

