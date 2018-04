Forlì, richiedenti asilo rinchiudono operatrice per protesta

SAN BENEDETTO (FC), 13 APRILE - Nella località montana di San Benedetto in Alpe (Forlì-Cesena), alle sette dei mattino circa, due richiedenti asilo nigeriani hanno rinchiuso un'operatrice in una stanza. Fortunatamente è intervenuto un collega, liberando la donna.

Tutto ha avuto inizio, quando un gruppo di 25 profughi ospitati presso la Cooperativa Acquacheta, ha inscenato una protesta per i presunti ritardi legati alla concessione del famigerato ‘pocket money’ di 2.50 euro al giorno dal fine mese di gennaio.

Immediato l’arrivo dell’Arma dei Carabinieri dalle stazioni di Portico e di Forlì che, in queste ore, starebbero valutando una denuncia per violenza privata. L’episodio, al vaglio degli inquirenti, si è concluso alle 10 circa. Il Presidente della Cooperativa, Mirko Betti, ha chiarito la tempistica per i pagamenti degli arretrati di febbraio e di marzo

Come rivela Il Carlino, nel Comune di Portico sono ospitati altri 15 profughi, 40 nel computo totale; mentre la Cooperativa in questione, ne gestisce ulteriori 60 tra Forlì, Forlimpopoli e Castrocaro.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: Eunews