Formula 1 e MotoGP insieme ad Austin per la prima volta

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Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 si prepara a vivere un momento storico: per la prima volta, la MotoGP scenderà in pista sullo stesso circuito nello stesso week end. L'appuntamento è al Circuit of the Americas di Austin, in Texas, dove le due ruote più veloci al mondo si esibiranno in un evento che potrebbe aprire la strada a un futuro 'matrimonio' tra i due mondi del motorsport.

Un evento senza precedenti

L'esibizione della MotoGP è in programma sabato dalle 18:40 alle 19:00 ora italiana, poco prima delle ultime sessioni di prove libere di Formula 1. Quattro moto della top class percorreranno il tracciato americano, offrendo ai fan della F1 la possibilità di ascoltare dal vivo il rombo dei motori a due ruote, capaci di superare i 130 decibel.

I piloti protagonisti

La MotoGP Hall of Fame schiererà nomi di grande prestigio: Dani Pedrosa con KTM, Nicolò Bulega con Ducati, fresco campione del mondo e futuro pilota MotoGP nel 2027, insieme ai collaudatori Andrea Dovizioso su Yamaha e Lorenzo Savadori con il Trackhouse MotoGP Team. Un parterre di eccellenza che promette spettacolo puro.

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Antonelli e la sfida italiana

Sul fronte della Formula 1, l'attenzione sarà rivolta anche a Kimi Antonelli, chiamato a giocarsi le prime chance per entrare nella storia del Circus e del motorsport italiano. Il weekend texano rappresenta dunque un'occasione unica di visibilità per la MotoGP, inserita in uno degli eventi sportivi più seguiti negli Stati Uniti e tra i weekend di motorsport più partecipati al mondo.

Verso un futuro insieme

L'incontro tra Formula 1 e MotoGP ad Austin non è solo un'esibizione, ma un esperimento che potrebbe gettare le basi per collaborazioni future. Portare le due ruote più veloci del pianeta davanti al pubblico della F1 significa avvicinare due mondi che, pur condividendo la passione per la velocità, finora hanno percorso strade separate. Il fine settimana texano sarà il banco di prova per capire se questo connubio potrà diventare una consuetudine.