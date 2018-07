Formula 1, Hamilton trionfa in Ungheria e allunga su Vettel

BUDAPEST, 29 LUGLIO – E’ Lewis Hamilton a salire sul gradino più alto del podio dell’Hungaroring: il pilota britannico si è imposto sulle due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, allungando così a +24 sul tedesco. Medaglia di legno, invece, per Daniel Ricciardo, autore di una grandissima rimonta dal dodicesimo posto sulla griglia di partenza.

LA GARA – L’Hungaroring, si sa, è uno dei circuiti meno spettacolari del Mondiale, e tale si conferma per i primi sessanta e passa giri. Hamilton e Bottas, primo e secondo al via, dettano il ritmo inseguiti da Vettel e Raikkonen, con la monotonia interrotta solo dai sorpassi e controsorpassi dovuti ai vari cambi gomme e passaggi ai box.

Al giro 65, però, la musica cambia. Vettel attacca Bottas, il finlandese non ci sta e incrocia pericolosamente la traiettoria con il ferrarista. Il muso di Bottas tocca il posteriore della prima guida del cavallino rampante, ma il pilota Mercedes non riesce ad evitare il sorpasso nonostante la manovra ai margini del regolamento. Alle spalle, intanto, Raikkonen è gelido ad approfittare della bagarre e scavalcare il connazionale, mettendosi in scia di Seb.

Bottas scivola così in quarta posizione, ed entra nel mirino di un Daniel Ricciardo in grandissimo spolvero. L’australiano, lanciato in una rimonta dalla dodicesima piazza, si apposta alle spalle del finlandese e lo sorpassa sul rettilineo. Il pilota Mercedes ancora una volta si conferma in giornata no, va lungo e colpisce la monoposto di Ricciardo.

Al giro 70 è però il pilota Red Bull a prendersi la propria rivincita, conquistando definitivamente il 4 posto. Davanti, invece, resta immutato il terzetto di testa, con Lewis Hamilton ancora una volta padrone indiscusso ed un passo più vicino al titolo iridato.

Paolo Fernandes

Foto: tpi.it