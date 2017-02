Formula 1, svelata la nuova Ferrari. La SF70H che sfiderà Mercedes e Red Bull

FIORANO, 24 FEBBRIO - Dopo mesi di attesa, è stata svelata a Fiorano la nuova Ferrari per il Mondiale 2017 di Formula 1. Il nuovo nome della Rossa per la prossima stagione è 'SF70 H', che vuole celebrare i 70 anni della scuderia di Maranello, nata nel 1947, e la motorizzazione ibrida della monoposto.

Alle 11 i primi giri di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sulla nuova Ferrari, che nella foschia di Fiorano hanno iniziato a prendere confidenza con la Rossa che si spera possa tornare a lottare per il titolo e interrompere l’egemonia di Mercedes e Red Bull, dopo l’ultima stagione senza vittorie.

Presente a Fiorano anche il presidente ed amministratore della Ferrari, Sergio Marchionne. La vettura, rispetto alle stagioni precedenti, sembra avere una netta predominanza del rosso: solo gli alettoni anteriori e la parte alta del retrotreno presentano un po’ di bianco attraversato, sul retro, da un tricolore che richiama la bandiera italiana. Una curiosità, tra i marchi presenti sulla vettura anche quello dell'Alfa Romeo.

La 63ª monoposto è stata realizzata tenendo conto di un cambiamento regolamentare che ha pochi precedenti nella storia della categoria. L’aumento di carico aerodinamico e aderenza meccanica, unitamente alle nuove gomme Pirelli, più larghe rispetto al passato di ben 6 cm all'anteriore e 8 al posteriore garantirà maggiore aderenza e velocità in curva.

Sono quindi numerose le differenze tra il progetto 668 e le Ferrari del recente passato. Tra le tante il muso allungato e l'ala a freccia sono frutto dei nuovi regolamenti, così come la vistosa "pinna" posizionata sul cofano motore e le appendici aerodinamiche, più complesse davanti alla presa d'aria delle fiancate, la cui forma è stata studiata in armonia con il posizionamento della struttura anti-intrusione. La nuova monoposto debutterà ufficialmente in pista lunedì, nei primi test stagionali del Montmeló mentre il Mondiale partirà domenica 26 marzo in Australia.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine sf70h.ferrari.com/it)