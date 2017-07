Formula 1: Vettel graziato, la FIA chiude il caso

PARIGI, 3 LUGLIO – La FIA ha concluso i propri accertamenti relativi al contatto tra Hamilton e Vettel a Baku, decidendo di adottare la linea morbida nei confronti del Tedesco. Dopo lo stop-and-go già scontato in gara il pilota ferrarista non ha ricevuto alcuna sanzione ulteriore.

Dinanzi alla Corte FIA riunita a Parigi e presieduta proprio dall’ex Ferrari Jean Todt, nel giorno del suo trentesimo compleanno Vettel, accompagnato e supportato dal suo team principal Maurizio Arrivabene, si è assunto le proprie responsabilità e ha chiesto scusa per la veemente reazione conseguente alla brusca frenata del Britannico in regime di safety car.

Il quattro volte campione iridato dovrà però impegnarsi personalmente in iniziative di sicurezza stradale nei vari eventi promossi dalla FIA e nelle serie automobilistiche minori. Inoltre, qualora dovesse nuovamente commettere comportamenti simili, scatterebbe l’immediato deferimento al Tribunale Internazionale. Infine, sino al termine della stagione Vettel non sarà impiegato come testimonial in attività di reclamizzazione FIA.

Francesco Gagliardi

Foto: Quotidiano.net