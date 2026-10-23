Forte scossa di terremoto nel Tirreno meridionale: avvertita tra Sicilia e Calabria
Terremoti nel Tirreno meridionale cinque scosse il 23 ottobre con magnitudo fino a 4,3
Una serie di eventi sismici compare nell’elenco della giornata con localizzazione in mare La scossa più intensa è indicata alle 11 e 51
Il Tirreno meridionale è interessato da una serie di scosse nella giornata del 23 ottobre 2026. Nell’elenco disponibile figurano cinque eventi, con magnitudo locale compresa tra 3,3 e 4,3, distribuiti tra la notte e la tarda mattinata.
Il terremoto di maggiore magnitudo è indicato alle 11:51:38, con valore ML 4,3. Pochi minuti dopo, alle 11:56:33, compare un altro evento di magnitudo 3,6. Per tutte le registrazioni riportate, la zona è identificata come Tirreno Meridionale Mare.
Gli orari e le magnitudo delle scosse
Eliminando le righe duplicate presenti nel testo iniziale, il quadro comprende i seguenti cinque eventi. Gli orari sono espressi nell’ora italiana.
|Data
|Ora italiana
|Magnitudo
|Zona
|23 ottobre 2026
|02:10:41
|ML 3,4
|Tirreno meridionale in mare
|23 ottobre 2026
|10:02:21
|ML 3,9
|Tirreno meridionale in mare
|23 ottobre 2026
|11:04:56
|ML 3,3
|Tirreno meridionale in mare
|23 ottobre 2026
|11:51:38
|ML 4,3
|Tirreno meridionale in mare
|23 ottobre 2026
|11:56:33
|ML 3,6
|Tirreno meridionale in mare
Quattro delle cinque scosse elencate si concentrano tra le 10:02 e le 11:56. Questa successione descrive la distribuzione temporale degli eventi riportati, ma non consente da sola di stabilire se abbiano avuto origine sulla stessa struttura geologica.
Epicentro in mare e profondità sono dati diversi
La localizzazione nel Tirreno meridionale identifica un settore marino, ma non permette di ricavare la distanza precisa dalle coste della Sicilia e della Calabria. Per questo servono le coordinate di ciascun epicentro.
Occorre inoltre distinguere tra epicentro, il punto sulla superficie terrestre posto sopra l’origine del terremoto, e ipocentro, il punto in profondità in cui ha inizio la rottura. La profondità di circa dieci chilometri citata nella prima versione non è associata a uno specifico evento nella tabella fornita e non può essere estesa a tutte le scosse.
Cosa indica la magnitudo locale
La sigla ML identifica la magnitudo locale, una misura della grandezza del terremoto calcolata attraverso le registrazioni sismiche. È diversa dall’intensità con cui la scossa viene percepita in una determinata località.
Gli effetti sul territorio dipendono anche dalla profondità dell’ipocentro, dalla distanza dall’epicentro, dalle caratteristiche del terreno e dagli edifici. Il solo valore di magnitudo, quindi, non basta a stabilire dove il sisma sia stato avvertito o se abbia provocato conseguenze.
Danni e segnalazioni richiedono conferme specifiche
Il materiale disponibile non documenta gli effetti delle scosse nei singoli comuni. Non permette pertanto di confermare la percezione diffusa nelle province di Palermo, Messina e Reggio Calabria, né la presenza o l’assenza di danni.
Anche le informazioni relative a eventuali allerte tsunami devono essere verificate attraverso comunicazioni dedicate. Per un aggiornamento attendibile restano essenziali i parametri dei singoli eventi e i riscontri delle autorità sul territorio.
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