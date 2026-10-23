Forte scossa di terremoto nel Tirreno meridionale: avvertita tra Sicilia e Calabria

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Terremoti nel Tirreno meridionale cinque scosse il 23 ottobre con magnitudo fino a 4,3

Una serie di eventi sismici compare nell’elenco della giornata con localizzazione in mare La scossa più intensa è indicata alle 11 e 51

Il Tirreno meridionale è interessato da una serie di scosse nella giornata del 23 ottobre 2026. Nell’elenco disponibile figurano cinque eventi, con magnitudo locale compresa tra 3,3 e 4,3, distribuiti tra la notte e la tarda mattinata.

Il terremoto di maggiore magnitudo è indicato alle 11:51:38, con valore ML 4,3. Pochi minuti dopo, alle 11:56:33, compare un altro evento di magnitudo 3,6. Per tutte le registrazioni riportate, la zona è identificata come Tirreno Meridionale Mare.

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Gli orari e le magnitudo delle scosse

Eliminando le righe duplicate presenti nel testo iniziale, il quadro comprende i seguenti cinque eventi. Gli orari sono espressi nell’ora italiana.

Data Ora italiana Magnitudo Zona 23 ottobre 2026 02:10:41 ML 3,4 Tirreno meridionale in mare 23 ottobre 2026 10:02:21 ML 3,9 Tirreno meridionale in mare 23 ottobre 2026 11:04:56 ML 3,3 Tirreno meridionale in mare 23 ottobre 2026 11:51:38 ML 4,3 Tirreno meridionale in mare 23 ottobre 2026 11:56:33 ML 3,6 Tirreno meridionale in mare

Quattro delle cinque scosse elencate si concentrano tra le 10:02 e le 11:56. Questa successione descrive la distribuzione temporale degli eventi riportati, ma non consente da sola di stabilire se abbiano avuto origine sulla stessa struttura geologica.

Epicentro in mare e profondità sono dati diversi

La localizzazione nel Tirreno meridionale identifica un settore marino, ma non permette di ricavare la distanza precisa dalle coste della Sicilia e della Calabria. Per questo servono le coordinate di ciascun epicentro.

Occorre inoltre distinguere tra epicentro, il punto sulla superficie terrestre posto sopra l’origine del terremoto, e ipocentro, il punto in profondità in cui ha inizio la rottura. La profondità di circa dieci chilometri citata nella prima versione non è associata a uno specifico evento nella tabella fornita e non può essere estesa a tutte le scosse.

Cosa indica la magnitudo locale

La sigla ML identifica la magnitudo locale, una misura della grandezza del terremoto calcolata attraverso le registrazioni sismiche. È diversa dall’intensità con cui la scossa viene percepita in una determinata località.

Gli effetti sul territorio dipendono anche dalla profondità dell’ipocentro, dalla distanza dall’epicentro, dalle caratteristiche del terreno e dagli edifici. Il solo valore di magnitudo, quindi, non basta a stabilire dove il sisma sia stato avvertito o se abbia provocato conseguenze.

Danni e segnalazioni richiedono conferme specifiche

Il materiale disponibile non documenta gli effetti delle scosse nei singoli comuni. Non permette pertanto di confermare la percezione diffusa nelle province di Palermo, Messina e Reggio Calabria, né la presenza o l’assenza di danni.

Anche le informazioni relative a eventuali allerte tsunami devono essere verificate attraverso comunicazioni dedicate. Per un aggiornamento attendibile restano essenziali i parametri dei singoli eventi e i riscontri delle autorità sul territorio.