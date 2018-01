Forte vento in citta': Catanzaro il sindaco Abramo "allerta strade in cui sono situate le scuole"

Forte vento in citta': il sindaco ha allertato polizia locale, tecnici comunali e gruppo protezione civile / i controlli sul territorio proseguiranno domani lungo le strade in cui sono situate le scuole

CATANZARO 17 GENNAIO - Il Sindaco Sergio Abramo, dopo essersi sentito con il Capo della Protezione Civile Regionale Geologo Carlo Tansi, ha allertato la Polizia Locale, i tecnici comunali ed il Gruppo Comunale di Protezione Civile stante il perdurare del forte vento che sta interessando il territorio.

Dai controlli si sono accertati alcuni alberi caduti a Santo Janni, Corvo e Aranceto, cassonetti per la raccolta di abiti dismessi scaraventati a terra, la tettoia di una pensilina divelta ed anche alcuni pezzi di lamiera staccati. In Via Sardegna un tetto è stato scoperchiato. I controlli continuano nella serata.



Il Comandante della Polizia Locale Gen. Giuseppe Salerno, d’intesa con il Sindaco Abramo, dalle prime ore di domattina ha attivato sei pattuglie dei vigili urbani che, unitamente ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile ed ai tecnici comunali, perlustreranno le strade con particolare attenzione lungo le vie dove insistono le scuole.



Si invitano i cittadini, per ogni emergenza, a contattare il numero della sala operativa dei Vigili Urbani 0961.393911 attivo h24.