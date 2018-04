Forti raffiche di vento: Frenetica notte insonne per i VVF, tanti Interventi fascia costiera (foto)

CATANZARO, 15 APRILE - Numerosi gli interventi espletati nella notte dalle squadre dei vigli del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Le forti raffiche di vento, che dalla serata di ieri persistono sul litorale tirrenico, hanno creato non pochi disagi.

Comignoli divelti, pali telecomunicazioni spezzati e diversi alberi d'alto fusto abbattutosi sulla carreggiata della SS18 in località Acconia di Curinga, attualmente chiusa al traffico fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Sul posto 10 unità operative vigilfuoco del distaccamento di Sellia Marina e del distaccamento volontario di Girifalco nonchè personale Anas per quanto di competenza.

Squadre della sede Centrale e del distaccamento di Lamezia Terme stanno rispettivamente operando nei comuni di Amato ed Angoli per incendi boschivi che , alimentati dal forte vento, si sono propagati in direzione dei centri abitati.



Le squadre dei distaccamenti di Chiaravalle Centrale e Soverato sono state inviate per espletare interventi fuori provincia in supporto ai Comandi VVF di Vibo Valentia e Cosenza.



Alcuni cavi elettrici tranciati lungo la tratta ferroviaria da Lamezia Terme direzione Reggio Calabria sono stati prontamente riparati dai tecnici Trenitalia.