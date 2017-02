Forza Italia Giovani Catanzaro: "Orgogliosi del progetto di riqualificazione parco Via Bezzecca"

CATANZARO, 9 FEBBRAIO - RIceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo 'Forza Italia Giovani Catanzaro', riguardo il progetto di riqualificazione del parco Via Bezzecca, nel quartiere Corvo del Capoluogo.

Cittadinanza attiva, passione e senso di appartenenza: così rinasce il parco di Via Bezzecca. Poteva sembrare una delle più classiche promesse, quelle che spesso non vengono mai realizzate e a cui, purtroppo, siamo tanto abituati, ma non questa volta, dove alcuni giovani armati di passione e di buona volontà stanno portando a termine un importante impegno assunto: ovvero quello di riqualificare il parco di Via Bezzecca e di dedicarlo al caro defunto ragazzo Massimiliano Mancini.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto ha inizio il 27 aprile 2016, giorno in cui i giovani di Forza Italia organizzavano l’incontro informativo "La donazione degli organi. La vita come un dono", decidendo di dedicare la giornata al giovane eroe Massimiliano Mancini, scomparso nel 2008 all’età di 26 anni e donatore di organi, e di trovare una giusta collocazione alla scultura dedicata allo stesso e realizzata dall’artista Giuseppe Nisticò.

Sono passati giorni, settimane, ma l’obiettivo del gruppo restava sempre quello; testa e cuore rivolte alla realizzazione di quella promessa, promessa che finalmente sta per realizzarsi. Difatti, da pochi giorni, si è dato il via, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, al progetto “Giardino dei frutti Antichi”, un progetto a costo zero, in cui le varie risorse utili alla sua realizzazione sono state donate da diversi enti.

Un progetto che prevede la riqualificazione del parco di Via Bezzecca attraverso la piantumazione di circa 200 piante, così da realizzare un grande arboreto da frutto misto autoctone, e l’installazione di una teca che andrà a sostenere e proteggere la scultura dedicata a Massimiliano così da poterla preservare negli anni a venire.

“Il modo in cui siamo riusciti a intervenire per realizzare la nostra promessa - afferma il Coordinatore di FIG Catanzaro Mirijello - ci inorgoglisce molto, in quanto siamo riusciti a coniugare l’installazione della scultura con un’opera di riqualificazione di cui beneficerà l’intera comunità e questo è dovuto anche alla grande sinergia positiva creatasi tra amministrazione e cittadini, ed è la dimostrazione – continua Mirijello – che si può fare tanto se ognuno di noi partecipa attivamente alla vita della città e non solo, perché soltanto così è possibile creare un cambiamento.”



Giuseppe Sanzi