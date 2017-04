Forza lavoro e disoccupazione: report conferma l\'evidente differenza tra Nord e Sud Italia

ROMA, 29 APRILE - Stando a quanto rilevato dall'Osservatorio Statistico dei consulenti del lavoro in un report presentato oggi a Napoli, in occasione dell'ultima giornata del congresso nazionale della categoria, il Settentrione avrebbe la meglio rispetto al sud Italia per ciò che concerne il dominio delle retribuzioni del Belpaese.

Con 1.476 euro mensili, Bolzano sarebbe la provincia che, oltre ad attestare il tasso di disoccupazione più basso, deterrebbe il primato delle buste paga più cospicue fra i dipendenti. A seguire, numerosi altri centri del Nord Italia, ossia Varese (1.471 euro), Monza e Brianza (1.456), Como (1.449), Verbano Cusio Ossola (1.434), Bologna (1.424) e Lodi (1.423).

Molto scarsa invece la retribuzione media degli occupati di Ascoli Piceno, che con 925 euro sarebbe il fanalino di coda. Stando al dossier, il dominio settentrionale sulle retribuzioni si espanderebbe fino al 55° posto della classifica delle province con gli stipendi medi più elevati della penisola, poiché la prima provincia del Mezzogiorno dove si guadagna di più sarebbe L'Aquila con 1.282 euro.

Bolzano deterrebbe il primato sulle province italiane anche per numero di occupati: il tasso di persone al lavoro sarebbe, infatti, del 72,7%. In coda alla classifica, invece, si piazzerebbe Reggio Calabria: impiegati soltanto 37,1 soggetti su 100; Roma al cinquantasettesimo posto. Per quanto riguarda le donne, nella ‘dotta e grassa’ Bologna il tasso di occupazione femminile sarebbe il più alto d'Italia.

Nella provincia del capoluogo emiliano, infatti, due terzi delle donne svolgerebbero un'attività (66,5%). Al contrario, nel Mezzogiorno, la percentuale delle impiegate si ridurrebbe drasticamente: il tasso più basso a Barletta-Andria-Trani, dove a lavorare sarebbe meno di un quarto della componente femminile (24,1%), così come circa il 25% sarebbe in servizio a Napoli (25,5%), Foggia (25,6%) ed Agrigento (25,9%).

Luna Isabella

(foto da ilcorsivoquotidiano.net)