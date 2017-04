Forza posto blocco: Domani direttissima per giovane

COSENZA, 25 APRILE - Sara' giudicato mercoledi' mattina per direttissima il giovane di 29 anni, Luigi Greco, incensurato, che ieri pomeriggio ha forzato un posto di blocco della polizia, a Rende, in contrada Surdo.

Il giovane, che guidava senza patente una Mercedes classe A, risultata poi senza assicurazione e senza revisione, e' stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il mezzo e' stato sequestrato e al giovane sono stati anche comminati circa 7000 euro di multa per le diverse violazioni commesse al codice della strada.Il giovane, non fermandosi all'alt dei poliziotti, ha causato il ferimento lieve di un agente del reparto prevenzione crimine, che si e' gettato di lato per evitare di essere investito. Ne e' nato un inseguimento che si e' concluso sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, dove una pattuglia della polizia stradale aveva gia' chiuso il traffico e ha poi bloccato e arrestato il fuggitivo.

Nel corso dell'inseguimento la polizia ha anche sparato alcuni colpi di pistola, che hanno colpito le ruote posteriori del mezzo in fuga. Il giovane, nel corso dell'inseguimento, ha anche gettato, secondo gli agenti, qualcosa dal finestrino dell'auto. Per questo, dopo l'arresto, la polizia ha chiuso il traffico nell'area, cercando, fino a tarda ora e insieme ai vigili del fuoco, quello che il giovane avrebbe gettato.



Ma, al momento, non e' stato trovato nulla di importante se non un involucro cartaceo macchiato di olio. La polizia ha anche identificato alcune persone che erano presenti nella zona e che potrebbero aver visto la scena e, forse, aver recuperato cio' che Greco ha gettato dall'auto in fuga.