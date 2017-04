Fossano, crollato cavalcavia su auto dei carabinieri durante posto di blocco

FOSSANO , 18 APRILE – Una rampa di collegamento del viadotto della tangenziale di Fossano è crollata ed ha distrutto un'auto dei carabinieri, ferma sotto il cavalcavia per un posto di blocco.



Secondo le prime ricostruzioni i militari hanno sentito degli scricchiolii ed hanno fatto in tempo a mettersi in salvo. Per precauzione è prevista la chiusura totale della tangenziale.



Fortunatamente al momento del crollo non c'erano auto in transito sul viadotto. Non sono ancora chiari i motivi del collasso della struttura.



Maria Minichino



(fonte immagine twitter.com)