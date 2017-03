Frana sulla statale del Lago Maggiore: muore un motociclista, due feriti

CANNOBIO (VB), 18 MARZO - Un motociclista svizzero di 68 anni è morto travolto da una frana sulla statale 34 del Lago Maggiore, nei pressi di Cannero. L’uomo è stato subito soccorso ed elitrasportato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare. I massi hanno colpito anche un'auto provocando altri due feriti che non sarebbero in gravi condizioni.

Sul luogo dello smottamento sono al lavoro vigili del fuoco e forze dell'ordine oltre a personale del 118. La strada che collega Verbania al confine con la Svizzera è stata momentaneamente chiusa. Il tratto interessato dalla frana è quello in cui si lavora da oltre due anni per la messa in sicurezza. Nell'ottobre del 2014 infatti, si erano già verificate due grosse frane, a distanza di un mese l'una dall'altra.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine lastampa.it)