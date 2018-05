Francia, 32enne originario del Burkina Faso picchiato a morte da gang di adolescenti: tre fermi

PAU, 21 MAGGIO - Svolta nelle indagini sull’omicidio di un trentaduenne originario del Burkina Faso, picchiato a morte lo scorso venerdì sera da un gruppo di adolescenti. L’aggressione si è verificata in un parco di Pau, nel sud-ovest della Francia. La Procura locale della città rende noto che tre persone gravemente indiziate del delitto sono state fermate.

Erano circa le 19 quando, una dozzina di adolescenti la cui età massima è tra i 16 e i 17 anni ha picchiato barbaramente il trentaduenne. Da quanto ricostruito finora dalle autorità preposte grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni, la vittima sarebbe stata aggredita anche con il piede di una sedia di plastica e con un pezzo di legno.

Sul posto sono giunti con rapidità i soccorsi, allertati da alcune persone che si trovavano nel parco e che hanno assistito alla drammatica scena. Le condizioni del trentaduenne sono apparse da subito disperate, infatti, tutti i tentativi di rianimarlo sono stati vani.

L’uomo si era trasferito di recente da Parigi a Pau. Nel suo passato sono presenti una condanna per furto aggravato e una per spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura, attraverso un comunicato, precisa che non ci sia alcun collegamento pregresso tra l’aggressione e le condotte criminose della vittima.

Nessuna informazione è ancora trapelata riguardo l’identità dei tre soggetti fermati. Risulta possibile, che le persone in stato di fermo gravitassero in ambienti delinquenziali e che frequentassero assiduamente il parco in cui si è consumata la tragedia.

Luigi Cacciatori

Immagine da: riviera24.it