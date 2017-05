Francia, a poche ore dal voto Macron denuncia attacco hacker. Massima allerta per la sicurezza

PARIGI, 6 MAGGIO - A poche ore dal ballottaggio per le elezioni presidenziali, in Francia sale la tensione. Lo staff della campagna elettorale di Emmanuel Macron, favorito su Marine Le Pen per la vittoria finale, ha denunciato un "massiccio attacco di hacker" dopo una fuga di documenti. Nella tarda serata di venerdì sarebbero state postate online una gran quantità di mail collegate alla campagna del candidato all'Eliseo.

"Non si tratta in effetti di una semplice operazione di pirateria informatica – si legge sul comunicato di ‘En Marche’ - ma di un tentativo di destabilizzare le elezioni presidenziali francesi". Le caselle di posta elettronica di alcuni responsabili di Macron sarebbero state piratate da alcune settimane con "mail, documenti contabili, contratti etc.." pubblicati in rete. I documenti hackerati sono stati fatti circolare "insieme a falsi documenti per seminare il dubbio e la disinformazione".

Secondo la Bbc, sono stati pubblicati 9 gigabytes di dati da un utente anonimo che si fa chiamare EMLEAKS, su una piattaforma usata per condividere documenti in maniera anonima, "Pastebin". Gli autori di questa operazione "chiaramente volevano minare la campagna a poche ore dal secondo turno", in un tentativo di "destabilizzazione della democrazia, come si è già visto negli Stati Uniti durante la campagna presidenziale", fanno sapere da ‘En Marche’.

Ad alimentare la preoccupazione c’è inoltre lo spettro dell’Isis, che sull’ultimo numero della sua rivista “Rumiyah” ha lanciato un appello ai suoi seguaci, ricordando loro che «ogni buon musulmano il dovere di uccidere i candidati, gli elettori, il personale ai seggi, che vanno dati alle fiamme in quanto simbolo di idolatria». Per questo motivo l’allerta per la sicurezza è massima. A confermarlo, ieri, il portavoce del ministero dell'interno Pierre-Henry Brandet: «Più di 50mila poliziotti e gendarmi affiancheranno i militari dell'operazione Sentinelle e gli agenti municipali». Ci saranno pattuglie «vicino ai seggi» e altre pronte «a intervenire immediatamente in caso di incidente».

Passa così quasi in secondo piano la sfida politica tra i due candidati. Secondo un sondaggio di Elabe per BFM-TV, Emmanuel Macron è dato vincente al ballottaggio delle presidenziali di domenica con il 62% dei voti, contro il 38% di Marine Le Pen. Il distacco aumenta quindi di 3 punti rispetto alla precedente inchiesta, condotta prima del dibattito tv. Si profila un'astensione record per questo ballottaggio: un francese su quattro potrebbe non andare a votare.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine france24.com)