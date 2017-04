Francia al voto per le presidenziali. Bene l\'affluenza: alle 12 alle urne il 28,54%

PARIGI, 23 APRILE – L'uscente Francois Hollande ha rivolto ai 47 milioni di elettori francesi un messaggio che è anche un implicito appello a vincere la paura e a recarsi alle urne. "Siamo stati messi a dura prova nell'ultimo periodo, ma siamo pronti alle presidenziali e alle legislative. La democrazia è più forte di tutto".



I francesi non si sono lasciati intimorire dai recenti avvenimenti: alle 12, la prima rilevazione ufficiale sull'affluenza alle urne ha certificato un 28,54%, dato migliore delle precedenti elezioni del 2012 che registrarono un 28,3%, quando l’ISIS ancora aveva allungato la sua morsa sulla Francia.



I seggi sono aperti dalle 8 fino alle 19 nella maggioranza dei comuni, alle 20 nelle città più grandi ed a urne chiuse, saranno diffusi i primi exit poll. I quattro candidati in lizza per andare al ballottaggio del 7 maggio sono: il centrista Emmanuel Macron, il conservatore François Fillon, Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon .I sondaggi prevedono un duello Macron-Le Pen, ma non è escluso che al testa a testa vadano l'estrema destra di Marine e l'estrema sinistra di Mélenchon, situazione che fa paura sia per prevedibili disordini pubblici sia per il riflesso che potrebbe avere sui mercati economici mondiali.



Maria Minichino