Francia, arrestato nazionalista che voleva colpire Macron

PARIGI, 3 LUGLIO – Le forze dell’ordine francesi hanno arrestato un uomo di 23 anni che aveva intenzione di colpire il presidente Emmanuel Macron nel corso della sfilata che si terrà il prossimo 14 luglio sugli Champs Elysees. A dare la notizia è stata la radio Rmc.

L’uomo, fermato dalla polizia, è residente nella periferia a nord della capitale, precisamente ad Argenteuil. Interrogato, si è definito un nazionalista di estrema destra.

L’arresto è avvenuto mercoledì scorso nella sua abitazione, dove l’individuo ha opposto resistenza agli agenti intervenuti, minacciandoli di colpirli con un coltello da cucina. Altre due armi bianche sono poi state ritrovate nella sua automobile.

Le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al sospetto dopo che alcuni utenti di un sito di videogiochi avevano segnalato le sue reiterate richieste di fucili kalashnikov, presumibilmente da utilizzare nell’aggressione.

Le accuse per il 23enne, che è stato interrogato il 28 giugno, sono adesso di associazione a delinquere in relazione con organizzazione terroristica. Già in passato era stato condannato per apologia del terrorismo.

Paolo Fernandes

Foto: irpinianews.it