Francia, tenta di rubare arma ad un militare: ucciso assalitore

ROMA, 18 MARZO – Stamani un uomo è stato ucciso all'aeroporto di Orly, Parigi, dopo aver rubato l'arma di un soldato.

A riferirlo è stata una fonte del ministero dell'Interno. Intorno alle 09:15, nello scalo di Orly "un uomo ha rubato una pistola ad un soldato dell'operazione Sentinel, di ronda al terminal Sud di Orly con altri colleghi in mimetica e con l'arma a tracolla, come prevedono le regole dello stato d'emergenza. Poi si è rifugiato in un negozio dell'aeroporto, prima di essere ucciso dalle forze di sicurezza", ha affermato il portavoce del ministero dell'Interno Pierre-Henry Brandet.

Non ci sarebbero feriti. Stando ad alcune testimonianze, l'aeroporto sarebbe stato fatto evacuare dopo gli spari. Il ministro dell'Interno francese Bruno Le Roux si sta recando sul posto. Le forze dell’ordine stanno lavorando al fine di escludere la presenza di eventuali ordigni o di altre minacce per la sicurezza. L'aeroporto è stato evacuato e al momento tutti i voli sarebbero sospesi. La polizia francese invita tutti con un tweet a non avvicinarsi al perimetro di sicurezza con il quale è stata delimitata la zona dell'aeroporto.

